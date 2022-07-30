لقجع يعلن تعيين المدير التقني الوطني كريس فان بويفيلد
هبة بريس
عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البلجيكي كريس بويفيلد كمشرف على الإدارة التقنية، وتمّ تقديمه اليوم في مركب محمد السادس.
وتقدم الحضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي تحدث في مداخلته عن واقع الممارسة في المغرب وكذا المشاريع المنجزة خاصة على مستوى التكوين، وكذا العمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
واشتغل فان بويفيلد، مديرا تقنيا لبلجيكا ما بين 2015 و 2018 و مديرا تقنيا للصين ما بين 2018 و 2022.
و في كلمة له، قال كريس فان بويفيلد، أنه سيعمل على جعل المغرب يتصدر التصنيف الدولي للمنتخبات الذي يصدره الفيفا ، كما سابقا مع المنتخب البلجيكي.
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18 تعليقات
اين هي الكفاءات المغربية يجب توضيفها بدل من توظيف الأجنبية..
أين الهوية التي تمثل بلدنا المغرب في ترسيخ ابن المغرب وليس اجنبي قمة الحقارة..
نريد هيكلة على الطريقة الاوروبية وليس الكلام المعسول والجبر عن ورق..
هذا المدير التقني الجديد كان مع المنتخب الصيني كمدير تقني كان مساعد مدرب لعدة مدربين فرق ..
لآ حولا ولا قوة إلا بالله العالي العظيم إقصاء الكفاءات المغربية..
ماذا نقول عن مدرب المنتخب الوطني وحيد الذي يفوق راتبه جميع رواتب أعضاء الحكومة وأنت المسؤول الأول عنه ..
ماذا عن الأموال التي تصرف في كرة القدم دون حسيب ولا رقيب مع نتائج وحصيلة هزيلة من ناحية الألقاب ،بماذا تفسر لنا يا رئيس الجامعة؟!
هنا يجب التقشف الجامعة المغربية لكرة القدم التبذير المال العام دون حسيب و لا رقيب..
يجب إعادة هيكلة الجامعة المغربية لكرة القدم..
تبذير المال العام وتوزيع منح خيالية دون رقيب او حسيب .اين يكمن دور المجلس الأعلى للحسابات ؟!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا هذا لمنكر تعاقد الجامعة مع اطر أجنبية يكلف ميزانية الجامعة مبالغ مهمة..
ماذا نستفيد من الكرة سوى الاعتقالات والتعنيف وتخريب الممتلكات و…
وتبقى الكرة المغربية ضعيفة ليس كباقي الأندية الأخرى العربية التي تزخر بمواهب قادرة على رفع الكرة المغربية ورايتها..
نريد مغربا قويا وكل قطاعاته تكون نزيهة وشفافة خالية من الفساد والمفسدين…
نريد مدرب جديد للمنتخب الوطني والذي تكون له القدرة على اجتياز الصعاب ..
نريد منتخب قوي وعناصره شابة لها المهارة والقدرة البدنية على تحمل الصعاب في كاس العالم ونتمنى ان يكون من نصيبنا ..
المدير التقني الجديد كريس فان بويفيلد سيكلف الدولة مبلغ ما قدره حوالي 400000 الف درهم او 500000 الف .اللهم انا هذا لمنكر..
رغم الأزمة التي يمر منها المغرب والشعب خاصة واهدار المال العام.نتمنى للمدير التقني الجديد النجاح في هاته المهمة ..