لقجع يعلن تعيين المدير التقني الوطني كريس فان بويفيلد

هبة بريس

عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البلجيكي كريس بويفيلد كمشرف على الإدارة التقنية، وتمّ تقديمه اليوم في مركب محمد السادس.

وتقدم الحضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي تحدث في مداخلته عن واقع الممارسة في المغرب وكذا المشاريع المنجزة خاصة على مستوى التكوين، وكذا العمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.

واشتغل فان بويفيلد، مديرا تقنيا لبلجيكا ما بين 2015 و 2018 و مديرا تقنيا للصين ما بين 2018 و 2022.

و في كلمة له، قال كريس فان بويفيلد، أنه سيعمل على جعل المغرب يتصدر التصنيف الدولي للمنتخبات الذي يصدره الفيفا ، كما سابقا مع المنتخب البلجيكي.

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