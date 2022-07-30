إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بجدري القرود

2022-07-30 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن مدريد أبلغت، عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، في أول حالة وفاة معروفة في أوروبا والثانية خارج أفريقيا في حالة التفشي الحالي.

وكانت البرازيل قد أبلغت في وقت سابق الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في أحدث تقرير لها إنه تم تأكيد 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وأضافت أنه من بين 3750 مريضا لديها معلومات عنهم، تم نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، وتوفي شخص واحد. ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

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