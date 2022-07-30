قافلة القرب بالعالم القروي تحط الرحال بإقليمي الرشيدية وميدلت

هبة بريس - الرشيدية

بإشراف وتوجيه من السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و تحت شعار “الوكالات الحضرية في خدمة العالم القروي”، تنظم الوزارة ابتداء من 28 يوليوز 2022 قوافل تحسيسية للقرب لفائدة ساكنة العالم القروي، والتي تتضمن 12 “قافلة جهوية للقرب” ستجوب حوالي 343 جماعة ترابية ذات طابع قروي، بغية المساهمة في تقليص الفوارق المجالية لفك العزلة وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتوعية السكان بشروط البناء في المناطق القروية، وتبسيط المساطر ووضع تصور جديد للمساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي، باعتماد آليات مرنة قادرة على تنمية المجال القروي، وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.

وحسب بلاغ صحفي من الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فستشمل هذه القافلة على مستوى جهة درعة تافيلالت 25 جماعة ترابية قروية موزعة على الأقاليم الخمس بالجهة، حيث يبدأ مسار هذه القافلة، طيلة أسبوع كامل من يوم الاثنين 01 غشت إلى غاية الأحد 07 غشت 2022، انطلاقا من جماعة تاغبالت بإقليم زاكورة، وصولا إلى جماعة زايدة بإقليم ميدلت، مرورا بأقاليم ورزازات وتنغير والرشيدية.

و أضافت ذات الوكالة الحضرية في نفس البلاغ أن هذه القافلة سوف تشمل ما مجموعه 09 جماعات ترابية قروية موزعة على المحاور الرئيسية بكل من إقليم ميدلت وإقليم الرشيدية، أخذا بالاعتبار التوزيع المجالي لهذه الجماعات وحاجة ساكنة هذه المناطق في مجال التأطير والتواصل والتحسيس بمساطر البناء والتعمير والتسهيلات الممكنة، وكذا الاستفادة من بعض خدمات المواكبة والمساعدة التي تقدمها الوكالة الحضرية.

وأن إدارة الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت جندت كافة مواردها البشرية وإمكاناتها اللوجستية من أجل إنجاح هذه القافلة وبلوغ أهدافها في إقامة جسور للتواصل مع ساكنة العالم القروي، والاستماع لانشغالاتهم والتجاوب مع حاجياتهم وتطلعاتهم.

ومن المنتظر ان تزور القافلة في يومها الأول بإقليم الرشيدية الجماعات الترابية بني محمد سجلماسة، عرب صباح زيز، و الجماعة الترابية الرتب، على ان تزور القافلة في اليوم الثاني جماعات واد النعام، أغبالو نكردوس و فركلة العليا.

و بإقليم ميدلت ستزور القافلة يوم الأحد 07 غشت الجاري جماعات تونفيت، سيدي يحيى أو يوسف، تم أخيرا الجماعة الترابية زايدة .

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