السعودية.. بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

هبة بريس - وكالات

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

ويأتي استبدال كسوة الكعبة المشرفة بحلة جديدة تزامنًا مع إطلالة العام الهجري الجديد.

وتقوم رئاسة الحرمين بالإشراف على حياكة وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة المشرفة عبر العديد من الأقسام المختلفة والآلات الحديثة. ويصل عدد العاملين على صناعة ثوب الكعبة المشرفة إلى “220” صانعًا وإداريًّا.

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