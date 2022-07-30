الملك محمد السادس

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول العام الهجري

2022-07-30 / 09:53
19
هبة بريس

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالته أطيب متمنيات ودعواته لهم بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء.

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‫19 تعليقات

  1. اطال الله في عمركم وحفظكم واصلح على يديكم سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير..

  2. نحن المغاربة صغيرا وكبيرا نبايع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي حما الملة والدين حفظه الله ورعاه ونصره نصرا عزيزا..

  3. عاش ملكنا المحبوب وشعارنا الله الوطن الملك وعلم هجري سعيد على الأمة العربية والإسلامية جمعاء..

  4. عاشت المملكة المغربية الشريفة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ونجدد ولائنا لأمير المؤمنين الساهر على أمن واستقرار وازدهار وطننا الغالي . سنة هجرية سعيدة وكل عام وانتم بخير سيدي..

  6. نجدد البيعة لملكنا الغالي و لو عن بعد
    اللهم بارك في عمره و احفظه والذي يصادف اليوم 30 يوليوز.. وعلم هجري سعيد على الأمة الإسلامية..

  7. عاش الملك محمد السادس نصره الله وأيده وعاشت الأسرة العلوية الشريفة وعاش المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه ..

  8. آللهم احفظ بلادنا وملكنا الغالي والأسرة الملكية الشريفة واشفي ملكنا يارب..

  9. حفظك الله ورعاك ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله وعاشت المملكة المغربية الشريفة..

  11. نحن نعتز بملكنا ونظامنا الملكي و ندعو الله ان يرزقه الصحة وطول العمر والسداد والنجاح..

  12. الملك محمد السادس اللهم أنصره ولا تنصر عليه واحفضه في صحته وكافة الأسرة العلوية..

  13. نتمنى هاد العام ان يكون بالازدهار علينا جميعا وان يحفظ وحدتنا الترابية للمملكة وعاش الملك..

  14. المغرب سلاحه العقل وليس اللسان وضربته القاضية الصمت وليس كثرة الكلام عاش الملك..

  15. شعارونا الخالد الله الوطن الملك عاش ملكنا وحبيبنا محمد السادس نصره الله .ومتمنياتنا له بالشفاء العاجل..

  16. حفظ الله ملكنا محمد السادس من كل شر يارب العالمين وشعارنا الله الوطن الملك .ملك الفقراء اللهم اصلح على يديه..

  17. اللهم اشفي ملكنا العزيز وعجل بشفاءه شفاء لايغادر سقما سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير..

  19. اللهم احفظ ملكنا الحبيب وأطل في عمره واشفيه شفاءا ما بعده سقم يارب واجعل بلدنا أمنا مستقرا وابعد عنا الاشرار يارب..

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