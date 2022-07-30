الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول العام الهجري

هبة بريس

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالته أطيب متمنيات ودعواته لهم بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء.

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