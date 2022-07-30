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طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-30 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة، خلال النهار فوق معظم ربوع المملكة، مع طقس حار بكل من المناطق الداخلية غرب الأطلس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية خفيفة جدا محليا بالواجهة المتوسطية.

ومن المتوقع نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد بصفة محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والريف و شمال المنطقة الشرقية. كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين و 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و 26 درجة بكل من المنطقة الشرقية، و وادي ملوية وسهول تادلة والرحامنة، وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

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