حفر تربك حركة السير و الجولان بشوارع صفرو

2022-07-29 / 23:47
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ع محياوي

عرفت أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى بمدينة صفرو، نشوء مجموعة من الحفر تُثير الاستنكار في الوقت ظهرت فيه بأجزاء أخرى بروزات ناتجة عن اشغال الترقيع و الصورة خير دليل .

هذا وقد عبــر عــدد من سكان مدينة صفرو وخاصة سائقي السيارات والشاحنات والطاكسيات الصغيرة والدراجات النارية عن انزعاجهم الكبير من حالة الطرقات المهترئة بالشوارع والأزقة وكثرة الحفر التي لم يتم صيانتها بالشكل الصحيح والجيد منذ سنوات مناشدين السلطات المعنية المنتخبة بإعادة تهيئتها للحد من معاناتهم التي ارتبطت بتنقلاتهم اليومية، حيث لا يمكن أن تمر في شارع أو حي راكبا أو راجلا دون أن تغضب وتخنق مما آلت إليه الشبكة الطرقية بالمدينة ،فالحفر موجودة في كل مكــان والمسؤولين في خبــر كــان؟، إذ أصبحت تكبد أصحاب السيارات والطاكسيات والدراجات النارية مصاريف تفوق طاقتهم مــن خــلال تلاشــي العجلات والنوابض.

متحدث ل ” هبة بريس ” صاحب سيارة أجرة صغيرة قال أنهم ملوا التنقل وسط المدينة لعدم قدرتهم على مواجهة نفقات الخسائر اليومية بسبب كثرة الحفر التي أصبحت تشكل خطرا على الجميع ،معلنين أن الجهات المختصة سبق أن قامت بترقيع بعض الحفر ” بالجبص ” في الأيام القليلة الماضية لدر الرماد في العيون دون أن تمتد أياديها لإصلاح وتزفيت باقي الحفر التي لا تعد ولا تحصى، ولو بوضع إشارات توحي إلى تواجدها مما يجعل خطرها قائما خصوصا بالليل، حيث تعسر الرؤية وتتسبب في حوادث السير ،ناهيك عن غياب المراقبة والتتبع من طرف المسؤولين.

ويبقى الحديث عن أوضاع تلك الطرقات السيئة بالمدينة وكثرة الحفر بها من المواضيع التي أسالت الكثير من المداد، إلا أن هذا الموضوع بالذات تزايد الحديث عنه في الآونة الأخيرة بالمقاهي ما دور المجلس الحالي ؟

فمن المسؤول إذن؟ وهل تجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين؟ ومن الجهة التي يمكن الرجوع إليها للمطالبة بهذا التعويض؟ إنها وباختصار مدينة الحفر بامتياز؟

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