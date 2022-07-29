السلفادور ..ريادة الملك أثمرت ” وتيرة نمو ” متسارعة لمشاريع التنمية بالمغرب
أكد نائب رئيس السلفادور ، فيليكس أولوا ، أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثمرت ” وتيرة نمو ” متسارعة لمشاريع التنمية التي غيرت المغرب في السنوات الأخيرة.
واعتبر فيليكس أولوا ، في مقابلة مع القناة الإخبارية المغربية (M24) بثت أمس الخميس ، أن العمل الذي قام به جلالة الملك ، في إطار الملكية الدستورية التي أرساها ، مكن المغرب من تحقيق ” تقدم كبير ” في المجال الاقتصادي ، ولكن أيضا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس السلفادور ” كنت أعيش في المغرب ما بين عامي 2008 و2009 وتمكنت من معاينة التقدم الذي تم إنجازه ليس فقط في التنمية الاقتصادية (… ) بل على سبيل المثال أيضا في مجال حقوق النساء ” اللواتي استفدن من تخصيص حصة (كوتا) لمشاركة المرأة في المهام الانتدابية.
ولدى تناوله علاقات بلاده والمغرب ، أشاد السيد أولوا بالشراكة المغربية السلفادورية التي انعكست على العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن ” تضامن ودعم المملكة المغربية سيحظى على الدوام بترحيب وامتنان كبيرين من جانب حكومة وشعب السلفادور”.
من جهة أخرى ، أشار نائب الرئيس السلفادوري إلى أن ” أول قرار في مجال السياسة الخارجية ” اعتمدته حكومة الرئيس نجيب بوكيلي يتعلق بالمغرب. وكان يتعلق بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهيمة.
ووصف فليكس أولوا هذا القرار بـ” قرار ذي طبيعة سياسية واستراتيجية “، لافتا إلى أن “حكومة الرئيس بوكيلي قررت معالجة القضية بكل شجاعة. ونعتقد أيضا أنها الطريقة الصحيحة “.
كما تطرق فيليكس أولوا إلى جوانب أخرى من التقارب بين المغرب والسلفادور ، حيث قال إن مكافحة آثار تغير المناخ يشكل “تحديا مشتركا” بين البلدين. كما أن هناك “تحدي” آخر تتقاسمه السلفادور والمغرب ويهم بالهجرة.
وأوضح نائب رئيس السلفادور أن “الهجرة تعد ظاهرة إنسانية “. وبالنسبة للسلفادور ، “نحاول التصدي والحد من الهجرة القسرية وغير المنتظمة . والمغرب يواجه نفس التحدي بسبب قربه من إسبانيا”.
ويرى أن المغرب ، مثل السلفادور ، لديه هذه التعددية السببية في هذه الظاهرة (..) المغرب أيضا بلد عبور ومقصد للمهاجرين وأيضا بلد عودة لجاليته لذلك في ظل هذه الرؤية الشاملة أعتقد أن الهجرة أجندة يجب أن نعززها ” .
وخلص السيد فليكس إلى أن السلفادور تحتضن ” تراثا من الثقافة المغربية ” نقله الإسبان إبان السنوات الأولى لفترة استكشافات
18 تعليقات
لان هذه المشاريع لاتحل المشكل الاكبر الذي هو رفع الدخل الفردي مثلا توزيع الثروات لجميع الجهات..
عاش الملك والمملكة المغربية ونحن جند مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشفاه وعفاه..
من المؤسف حقا أن تعيش في وطن لا تحلم فيه بشيء سوى مغادرته ..
المشاريع الكبيرة هي مجرد واجهة لا غير كمن يزين منزله من الخارج وداخله متهالك وايل للسقوط…
سبب الفشل .. لا توجد تنمية حقيقية للإنسان .. قطاع الصحة والتعليم هما الأجدر بانفاق المليارات .. ثم حدثني عن النتائج..
السبب الوحيد هو عدم وجود المحاسبة و الشفافية و تطبيق القانون على جميع المسؤولين الفاسدين ..
للأسف لا توجد تنمية حقيقية وإنما واقع مرير الصحة متدهورة وكذا التعليم ، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا..
يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لجذب الاستثمارات و إنشاء صناعات كثيفة وخلق فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغرى..
التنمية التي لا تستهدف الإنسان ليست تنمية حقيقية يشهد المغرب نموا اقتصاديا ضعيفا ولا يستفيد من نتائجه غير الطبقة المسيطرة على الموارد الإقتصادية…
علينا ان نعتني بالفقراء لبناء أمكنة للعمل حتى تقل البطالة والتحريض والاهتمام بالإنسان وحالته الاجتماعية والنفسية والأسرية..
بداية التنمية تنطلق من توفير الصحة والتعليم للجميع وخلق مناصب شغل لجميع الكفاءات بدون محسوبية ولا زبونية لك الله يا وطني..
لأن معظم المشاريع المنجزة في ظاهرها عمومية وهي في الواقع ارباحها تعود للشركات المستتمرة ومعظمها لا تعود بالنفع المباشر على المواطن المغربي..
ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج العدل و المساواة و تطبيق شرع الله في كافة المجالات..
اللهم انصر ملكنا و مولانا محمد السادس ونحمد الله على تنمية البلد و الإصلاح الشامل ..
المشاريع التي تقام لاتستهدف تنمية الافراد والرفع من المستوى المعيشي لهم بقدر ماترمي الى التفاخر والتباهي بالانجازات لا اقل ولااكثر..
المغرب بلد عظيم شاء من شاء وأبى من أبى نعم هناك تقصير لكن مقارنة بكل الدول العربية والإفريقية يبقى مغربي مفخرة..
يجب الاهتمام بالصحة والتعليم والقضاء وهذا غير موجود بتاتا ولا يمكن تحقيق اي تنمية مجتمعية فقط زيادة الفوارق الاجتماعية..
للأسف هناك مشاريع جرى تدشينها منذ 20 عاما لم ترى النور بعد… عجلة التنمية في بلدي تسير مثل السلحفات ..