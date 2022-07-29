فاتح شهر محرم لعام 1444 هـ غدا السبت

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1444 هـ هو يوم غد السبت 30 يوليوز 2022 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1444هـ بعد مغرب اليوم الجمعة 29 ذي الحجة 1443هـ الموافق لـ29 يوليوز 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر محرم هو يوم غد السبت 30 يوليوز 2022 م.

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