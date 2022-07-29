فاتح شهر محرم لعام 1444 هـ غدا السبت
هبة بريس
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1444 هـ هو يوم غد السبت 30 يوليوز 2022 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1444هـ بعد مغرب اليوم الجمعة 29 ذي الحجة 1443هـ الموافق لـ29 يوليوز 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فإن فاتح شهر محرم هو يوم غد السبت 30 يوليوز 2022 م.
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20 تعليقات
نرجوا من الله تعالى ان تكون سنة خير يآرب على الأمة الإسلامية باكملها..
تكون سنة صحة وعافية لملكنا الحبيب دائما سباقا للخير ويساعد شعبه فهو دائما ملك القلوب آدام الله في عمره وحفظه لشعبه ورعاه ونصره وايده..
سنة بدون وباء ..اللهم ارفعه عنا واشفي مرضانا وارحم موتانا واحفظ سائر المسلمين ومسلمات وملكنا الغالي يآرب.
بدورنا نحن نتمنى للجريدة الالكترونية الرسمية هبة بريس بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول السنة الجديدة الهجرية ادامها الله عليكم بالصحة والعافية يارب يارب..
نتمنى للجميع الصحة والعافية والرزق الواسع والهناء والسعادة والابتسامة ..سنة مليئة بالمسرات يآرب يآرب..
نتمنى سنة ينخفظ فيها المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا المحروقات والدواجن والقطاني والخضر حتى يعيش الجميع في وضعية أحسن
اللهم اجعلها سنة السلام وسلم على الأمة الإسلامية باكملها يآرب بدون حروب .
هذه هي المناسبة الغالية بحلول سنة هجرية التي يجب الإحتفال بها وليس بالسنة الملادية هههههههههههه.
المشكل أن بعض المدن المغربية انها تحتفل بالسنة الملادية وتنسى السنة الهجرية التى من واجبنا الإحتفال بها.
لقد اندثرت التقاليد والعادات المغربية أصبح الاحتفال بالسنة الهجرية قليل لدى بعض المدن المغربية والسبب هو ابتعادنا عن الدين والانظباط الأخلاقي وكثرة مشاهد المسلسلات التلفزيونية التي دخلت بيوت المغاربة وافسدتها…
كل عام وانتم بالف خير يآرب وسنة سعيدة للجميع.
بمناسبة حلول السنة الهجرية نطلب من الله تعالى أن يرفع عنا هذآ البلاء وغضبك عنا ونزل رحمتك التي وسعت كل شيء..
اهلها الله على الشعب المغربي بكل المتمنيات يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
سنة فاتحة خير يآرب على الأمة الإسلامية باكملها وهذا ما نتمناه لكم ولنا.
نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه في الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالمغرب..
خلاصة القول سنة سعيدة ومرة أخرى كل عام والشعب المغربي بألف خير يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع الدعاء …
سنة سعيدة لكل أم ساهمت في تربية أبنائها وبناتها تربية حسنة.. أطال آلله في عمرهن وتحقيق اهدافهن ومبتغاهن إنشاء آلله..
كل عام وانتم بالف خير ادامها الله عليكم جميعا بالصحة والعافية وطول العمر يآرب..
يآرب يآرب يآرب اجعلها سنة السلام والسلم والأمان والاستقرار وارفع عنا كل سوء ومكروه يصيبنا..
نرفع أسمى واغلى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده أطال آلله في عمره وحفظه لشعبه ورعاه يآرب.