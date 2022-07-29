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مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا

2022-07-29 / 22:31
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الداخلية الجورجي فاختانغ غوميلوري مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ بالقرب من منتجع غودوري الجورجي.

وكشف وزارة الداخلية أن السائح الأجنبي الذي طارت المروحية لإنقاذه قتل. ونجا المواطن الجورجي الذي كان طار معه بالمظلة، وهو في المستشفى.

وأكد جوميلوري أنه تم فقدان السيطرة على المروحية، كما يظهر في مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت.

وأضاف: “لا نعرف سبب التحطم. سواء كان خطأ أو عطل فني أو بسبب الرياح، الفحص سيظهر ذلك”.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعليق رحلات الطيران المظلي ومعرفة سبب تحطمها.

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