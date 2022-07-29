خط الغاز الجزائري العابر للصحراء..لن ينجح

هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمدّ خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء.

وكانت الدول الأفريقية الثلاث قد اتفقت في يونيو الماضي على إعادة تفعيل محادثات خاصة بالمشروع ذاته كانت قد بدأت قبل عقود.

هذا المشروع قال عنه المحلل المغربي المقيم بواشنطن سمير بنيس انه “لن يرى النور” لعدة اعتبارات

بنيس تساءل عن سبب تأخر إنجاز المشروع رغم أن الجزائريين بدأوا في الحديث عنه منذ 2009، وقال إن المشروع “من وجهة النظر الاقتصادية والأمنية، سيفشل”.

وفي تفصيله للأسباب التي جعلته يصل لهذه الرؤية، قال بنيس إن تلك المنطقة تعتبر ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية “ولم تستطع الجزائر ولا نيجيريا تأمينها بالكامل”

وبالحديث عن علاقات الجزائر بدول الجوار، قال بنيس “لم تجدد الجزائر اتفاق الخط الذي كان يمر عبر المغرب كوسيلة للضغط عليها وكانت تعلم جيدا أن ذلك سيضر إسبانيا كذلك”.

ثم تابع “عندما غيرت مدريد موقفها من ملف الصحراء الغربية، حاولت الجزائر، ابتزازها بالغاز” وتساءل “كيف يمكن أن نصف هذه العلاقات بالمبنية على الثقة؟ يقول بنيس للحرة

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