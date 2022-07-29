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البوليساريو” تُعلن مقتل 3 من عناصرها في قصف من “درون” مغربية”

2022-07-29 / 21:25
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت جبهة “البوليساريو” الانفصالية من خلال مواقع موالية لها اليوم الجمعة، عن مقتل 3 من ميليشيات الجبهة إثر قصف جديد نفذته طائرة بدون طيار

وقالت ذات المواقع إن عناصر تابعة لـ”البوليساريوا “، قاموا بتنفيذ هجوم على قواعد عسكرية مغربية خلف الجدار الأمني، وأطلقوا عدد من القذائف، قبل أن تقوم “درون” مغربية بطلعة جوية وقامت بقصفهم مخلفة 3 قتلى لقوا حتفهم في عين المكان.

ونعى مسؤول بجبهة ما يسمى البوليساريو أبي بشراي البشير في تغريدة،، قائد الناحية العسكرية الرابعة خطرى سعيد بره، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين” بطائرة مسيرة مغربية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لما يسمى جبهة البوليساريو، الأربعاء المتصرم ، أن « طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المغربية رصدت مركبة متحركة على مقربة من الجدار الرملي كانت تحمل على متنها قائد الناحية العسكرية الرابعة خطري ولد سعيد ولد برة، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين »

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تعليق واحد

  1. عاشت،القوات،المسلحة،الملكية، ولا عاش،من خان المملكة،الشريفة بلد،الأولياء والصالحين،

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