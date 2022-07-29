خريبكة ..” استغلال “مسالك بالفردوس يثير علامات ” العجب العجيب”

هبة بريس _ خريبكة

سنعود بالذاكرة للوراء..بالضبط 2020 حينما أعطى الملك أوامره بتوقيف العديد من المشاريع وهدم بعضها الآخر وتجميد مشاريع أخرى، بالمنطقة السياحية “تاغزوت باي” بمدينة أكادير،

الملك أحدث زلزالا سياسيا حيث أمر حينها بفتح تحقيق تشرف عليه لجنة مركزية ترفع تقريرها للملك في أقرب الآجل لمعرفة أسباب الاختلالات التي شابت المشروع الذي كلف 600 مليار سنتيم.

وعلى اثر التعليمات الملكية، أصدرت وزارة الداخلية، مباشرة، قرارا بهدم العديد من المشاريع، التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون” بمنطقة “تاغازوت باي”، وكذا توقيف مشاريع أخرى في نفس المنطقة .

ومن بين المشاريع التي تم توقيفها، مشروع لمجموعة (Sud Partners)، التي تعد (Akwa Group) من أهم شركاتها، والتي توجد في ملكية، الملياردير، عزيز أخنوش.

مشروع، أخنوش، كان عبارة عن 52 فيلا فخمة، كانت مطروحة للبيع بما يزيد عن مليار و400 سنتيم لكل فيلا، حيث تم توقيف المشروع لوجود العديد من النواقص المخالفة للتصميم الأصلي الذي قدم أمام الملك.

جبنا هذا الوقائع باش نديرو ليها الإسقاط على خريبكة ..باش نقولو لشي ناس راه ملك البلاد كان واضح حينما تجلت أمامه خروقات ..جبنا هذا الوقائع باش نقولو ليكم راه ملك البلاد عطاكم الشرعية باش توقفو ضد كل مظاهر الفساد ..ومايمكنش نساو أنه لولا ملك البلاد لظل ملف ” الفردوس “متوقفا الى حد الآ.ن..

الفردوس ..هو نفس المشروع السكني الي ناضت عليه ” الهيلالة ” إبان الزيارة الملكية وتم العمل على ابقاء المسالك التحتية احتراما للراجلين ..وهو نفس المشروع ألي اليوم تطاله خروقات ..

وبعدما تم التطاول على الملك العام ” صحة ” ..وبعد العديد من المقالات التي طالبنا فيها بتصحيح الوضع لاشيء تغير وكأن هذا المسؤولين كيقولو لينا ..عاود زابور لداوود ”

اليوم سجلنا أن نفس المسالك التحية يتم ” تحويطها رويدا رويدا … شي وحدين دارو ليها “الفايونص” زعما حنا غير كنصلحو وشويا حطو في النهايات اديالها على الواجهتين ” باقات وورد ” وبطبيعة الحال الوضع أصبح متاحا باش ايجلسو فيها الزبائن …وسير انت قلب منين تسلك ؟

هذا “الكشكول ” اديال التجاوزات اكيد مدعوم من شي جهة .. حيث في الوقت الي كنا كنتسناو الجهات المسؤولة بالتحرك كنتفاجؤو بتجاوزات جديدة آخرها هذا ” التحويط ” الغير المفهوم …

اخر ماجادت به” الفرعونية المدعومة” هو أن مقهى بالفردوس في ليلة ساخنة حرا خرجات بعض الكراسي فوق العشب الأخضر ديال الحديقة ليلا …” التعود خطير هنا ”

السؤال هنا واجد ..بغينا نعرفو شكون هي الجهة ألي غاتقلق إلى الجهات المسؤولة دارت خدمتها ..؟ شكون هي الجهة ألي دايرة “عين ميكة” واشنو هو المقابل اديال هذا السكوت ..علاش كاع الخروقات ألي شابت ” الفردوس ” مكانتش كافية باش شي جهة تحرك وتقول اللهم هذا منكر ..؟

إلى كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس هدم لأخنوش مشروع بالملايير اشنو كتسنا سلطات خريبكة باش تحرك ؟ او بمعنى أدق…واش كاينة شي جهة أكثر نفوذا من اخنوش كتلعب بالأوراق باش مايتصححش الوضع بالفردوس ؟

وفي الرسالة أيضا تشفير ..ان الوضع بالفردوس يطرح أكثر من علامة استفهام ..مافهمناش علاش شي جهات ساكتة ؟ بغينا غاجواب مقنع ونقولو ليكم ” معذرة حنا غير كنخربقو ” ..

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