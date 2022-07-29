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السعدي: خصم سياسي يحرض المغاربة ضد “الأحرار”

2022-07-29 / 20:20
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هبة بريس _ الرباط

أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن المغاربة يثقون في الحكومة الحالية ورئيسها، والدليل على ذلك هو نتائج الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس، والتي فاز فيها الحزب بتبوؤ المركز الأول.

واستنكر السعدي، في كلمته الافتتاحية أمام شباب الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية اليوم الخميس، محاولة حزب سياسي الركوب على الحملة الإلكترونية المفتعلة من أجل تحريض المواطنين على التصويت ضد “الأحرار”، غير أن مساعيه خابت بعد أن فاز عن جدارة واستحقاق.

وأدان السعدي خرجة أحد زعماء الحزب المعني، التي هاجم من خلالها هذا الأخير كل من ساكنة المدينتين واصفا إياهم بأقبح النعوب، واتهمهم بالارتشاء وبيع الشرف، وأيضا وزارة الداخلية وكل القائمين على سير الاستحقاقات.

وانتقد السعدي كذلك تحريف تصريحات قيادي “الأحرار” من طرف كتائب الحزب السياسي نفسه، وإخراجها عن سياقها الحقيقي من أجل تضليل المغاربة، موضحا أن راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، كان يقصد بـ”المرضى” قيادي هذا الحزب الذين يحاولون تأليب الرأي العام ضد “الأحرار”.

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‫3 تعليقات

  2. فاز عن جدارة واستحقاق
    .ههههههههههههههه
    تظن ان المغربة يأكلون التبن هههههههههه
    انت واولياء نعمتك الى مزبلة التاريخ

  3. المغاربة الواعون لم يصوتوا ولم يتوجهوا لصناديق الاقتراع. وإذا كانت لكم جرأة كم هي نسبة المصوتين على أحزابكم من مجموع المسجلين باللوائح. ناهيك عن من ليست لديهم الرغبة حتى في التسجيل. هؤلاء هم من سميتم بالمرضى و….وهم من بدأو الثورة في وجوهكم فحذار ممن لم يبق لديهم أي شيء يتمسكون به إلا أنفسهم. سلبتوهم عفتهم وطنيتهم وإذا أردتم سلبهم حياتهم فيمكن أن يغامروا بها قبل سلبها

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