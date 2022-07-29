بايدن للملك محمد السادس: العلاقات الاستثنائية بين بلدينا تعرف تطورا مطردا

هبة بريس _ الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد.

وأعرب الرئيس بايدن، في هذه البرقية، باسم الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، عن تهانئه للعاهل المغربي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش المملكة.

وشدد بايدن على أن العلاقات الاستثنائية بين المغرب والولايات المتحدة تعرف تطورا مطردا بفضل الأساس المتين لـ”تاريخنا المشترك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه السنة تميزت بـ”الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لدخول اتفاقيتنا للتبادل الحر حيز التنفيذ، وعقد الاجتماع الوزاري للتحالف المناهض لـ”داعش” وقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية”.

ولفت إلى أن هذه الأحداث لا تمثل سوى وجه من الأوجه المتعددة للجهود “المبذولة في عهدكم، والتي تجسد التزامنا المشترك إزاء استقرار المنطقة وازدهارها”.

وأعرب بايدن عن رغبة الولايات المتحدة في مواصلة العمل سويا مع المغرب لإرساء روابط أوثق بين شعبي البلدين.

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