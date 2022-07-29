مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

توفي فتى فلسطيني، الجمعة، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقا لمصادر طبية فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في منشور على فيسبوك، إن الفتى يدعى “أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)”، وتوفي “متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية المغير”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث الذي يأتي بعد أيام فقط من مقتل فلسطينيَين خلال مداهمة ليلية في نابلس، الأحد، فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفتها بـ”الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون والجيش الإسرائيلي”، الجمعة، في قرية المغير شرق مدينة رام الله.

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