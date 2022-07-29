المغرب يوقف فرنسيّا مطلوبا للسلطات الأميركية

هبة بريس _ متابعة

أوقفت الشرطة المغربية مواطنا فرنسيا مطلوبا للقضاء الأميركي للاشتباه في تورطه في قضية قرصنة معلوماتية استهدفت شركات أميركية.

وأكد المصدر خبرا نشرته مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية حول توقيف سيباستيان رو (21 عاما) في المغرب، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي، بدون إعطاء تفاصيل أكثر.

ويشتبه في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “شيني هانترز”، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة “مدرة للأرباح”، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.

وأودع المشتبه به سجن تيفلت 2 بضواحي الرباط منذ 2 يونيو، في انتظار قرار قضائي بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وتطالب السلطات الأميركية بترحيله لاتهامه بالتورط في “مؤامرة للنصب الإلكتروني” و”الاحتيال الإلكتروني” و”انتحال خطير لهوية الغير”، بحسب ما أوردت المجلة الفرنسية

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