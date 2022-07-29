عيد العرش .. عفو ملكي على 1769 شخصا

هبة بريس _ الرباط

بمناسبة عبد العرش المجيد، أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوه المولوي الكريم على 1769 شخصا.

في ما يلي بلاغ وزارة العدل:

“بمناسبة عيد العرش المجيد، لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك محمد السادس، فأصدر حفظه الله أمره المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث، ليبلغ عدد المشمولين بالعفو المولوي الكريم بهذه المناسبة السعيدة، 1769 شخصا موزعين كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي لسامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1459 نزيلا على النحو التالي:

-العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 74 نزيلا

-التخفيض من عقوبة الحبس أو السدن لفائدة : 1375 نزيلا

-تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 02 نزيلين اثنين

-تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 08 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 310 شخصا وهم كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 100 شخص

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 190 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 10 أشخاص.

المجموع العام: 1769

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال عذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”ّ.

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