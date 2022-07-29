عيد العرش .. عفو ملكي على 1769 شخصا
بمناسبة عبد العرش المجيد، أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوه المولوي الكريم على 1769 شخصا.
في ما يلي بلاغ وزارة العدل:
“بمناسبة عيد العرش المجيد، لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك محمد السادس، فأصدر حفظه الله أمره المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث، ليبلغ عدد المشمولين بالعفو المولوي الكريم بهذه المناسبة السعيدة، 1769 شخصا موزعين كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي لسامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1459 نزيلا على النحو التالي:
-العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 74 نزيلا
-التخفيض من عقوبة الحبس أو السدن لفائدة : 1375 نزيلا
-تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 02 نزيلين اثنين
-تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 08 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 310 شخصا وهم كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 100 شخص
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص
– العفو من الغرامة لفائدة: 190 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 10 أشخاص.
المجموع العام: 1769
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال عذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”ّ.
6 تعليقات
كثير من هؤلاء سيعودون للسجن لأن المؤسسة السكنية لم تعد تضيفهم بل انهم يخرجون لممارسة افعاليهم الاجرامية غير مبالين بالعواقب و أقصى العقوبة هي السجن مدى الحياة و هذا شيئ لا يخيفهم.
نتمنى أن يستفيد من هذا العفو المساجين الذين يستحقونه وبدون تدخل من السماسرة الذين يفوتون هذه الفرصة لأشخاص يسيئون استغلالها.
لا تمر مناسبة دينية أو وطنية إلا ويصدر جلالته عفوه الكريم على عدد من السجناء فنتمنى أن يستفيد من هذا العفو السجناء الذين تستدعي حالتهم كالمرضى والمعاقين والسيدات الحوامل.
يجب إعتماد معاير معينة التي يستفيد على أساسها السجناء من هذا العفو الملكي والتي تتمثل في طول المدة التي قضاها السجين وكذلك الحالة الصحية السيدات الحوامل وكذلك نوع التهمة التي دخل على أساسها المتهم المؤسسة السجنية .
من المفروض أن تخضع الملفات المقدمة للإستفادة من العفو الملكي لتمحيص وتدقيق شديدين للتأكد من الحالات التي تستحق العفو.
العفو فرصة ثمينة يجود بها صاحب الجلالة على السجناء الذين تستدعي حالتهم الإستفادة منه