الصحة: أزيد من 25 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 431 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 869 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و672 ألف و456 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و365 ألف و660 شخصا، مقابل 24 مليون و875 ألف و660 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 25 ألف و578 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و260 ألف و405 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و238 ألف و505 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة. وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (70)، والشرق (86)، والرباط سلا القنيطرة (69)، وفاس مكناس (54)، ومراكش آسفي (44)، وسوس ماسة (34)، وطنجة تطوان الحسيمة (44)، وبني ملال خنيفرة (9)، والعيون الساقية الحمراء (7)، وكلميم واد نون (2)، والداخلة وادي الذهب (5)، ودرعة تافيلالت (7)

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة بكل من جهة الشرق وجهة مراكش آسفي و جهة سوس ماسة وجهة طنجة تطوان الحسيمة و جهة كلميم واد نون، ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و233 حالة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 5 آلاف و667 حالة، في حين تم تسجيل 16 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 101 حالة، 26 منها تحت التنفس الإصطناعي و 5 تحت التنفس الإصطناعي الإختراقي بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1.9 في المائة.

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