الصحة: أزيد من 25 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 431 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 869 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و672 ألف و456 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و365 ألف و660 شخصا، مقابل 24 مليون و875 ألف و660 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 25 ألف و578 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و260 ألف و405 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و238 ألف و505 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة. وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (70)، والشرق (86)، والرباط سلا القنيطرة (69)، وفاس مكناس (54)، ومراكش آسفي (44)، وسوس ماسة (34)، وطنجة تطوان الحسيمة (44)، وبني ملال خنيفرة (9)، والعيون الساقية الحمراء (7)، وكلميم واد نون (2)، والداخلة وادي الذهب (5)، ودرعة تافيلالت (7)
أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة بكل من جهة الشرق وجهة مراكش آسفي و جهة سوس ماسة وجهة طنجة تطوان الحسيمة و جهة كلميم واد نون، ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و233 حالة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 5 آلاف و667 حالة، في حين تم تسجيل 16 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 101 حالة، 26 منها تحت التنفس الإصطناعي و 5 تحت التنفس الإصطناعي الإختراقي بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1.9 في المائة.
7 تعليقات
يجب على كل المواطنين الحرص على تلقي الجرعات كاملة ليتمموا تعزيز مناعتهم ضد هذا الفيروس اللعين الذي لا يقل خطورة عن أي مرض فتاك.
تهاون العديد من الناس في الإستمرار في تطبيق وسائل الحماية ضد فيروس كورونا وهذا سبب رئيسي في عودة إنتشاره بين الناس.
يجب العودة إلى تشديد الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية خصوصا في الأماكن العامة التي تشهد اكتضاضا لكي لا نعود لنقطة الصفر.
نلاحظ إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدة الأخيرة وهذا راجع لتزامن هذه الفترة مع العطلة الصيفية واستقبال عدد ليس بهين من أفراد الجالية.
ان لم يعد الناس إلى تطبيق تعليمات وزارة الصحة التي تحث على مداومة العمل بوسائل الوقاية فإن فيروس كورونا سيجد البيئة الخصبة التي تهيج إنتشاره كما حصل في بداية ظهوره.
تعاني الصحة العالمية من تهديد فيروس جديد وبدأت كثير من الإصابات به تظهر في عدد من بقاع العالم ورغم ذلك فإن الأغلبية العظمى من المواطنين لم يعوا الدرس جيدا والدليل على ذلك إستمرار فيروس كورونا في الإنتشار بشكل مقلق لهذا يجب العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية التى تحافظ على الصحة العامة.
نضرا لتراخي عامة الناس عن الإلتزام بتطبيق توصيات وزارة الصحة فإن فيروس كورونا مستمر في حصد مزيد من الضحايا لهذا يجب فرض تلقي جرعات التلقيح كاملة وعلى عموم المواطنين.