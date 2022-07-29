سطات..خفض صبيب الماء الشروب يوميا ابتداء من فاتح غشت

هبة بريس

أعلنت المديرية الجهوية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء بخريبكة، اضطرارها لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع بكل من المدن والمراكز التابعة لإقليم سطات، يوميا من الساعة العاشرة ليلا إلى حدود الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين فاتح غشت 2022.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة”.

وأبرز البلاغ أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، وللحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد ساكنة إقليم سطات بالماء، “تنهي المديرية الجهوية للمكتب الى علم زبنائها الكرام بكل من المدن والمراكز التابعة لإقليم سطات والتي يسهر المكتب على تدبير خدمة الماء الشروب بها، اضطرارها لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع يوميا من الساعة العاشرة ليلا الى حدود الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين فاتح غشت 2022”.

وأضاف البلاغ أن “المكتب إذ يشكر كافة زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب في أحسن الظروف ويهيب بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن”.

وللمزيد من المعلومات، وضع المكتب رهن إشارة زبنائه رقم رئيس وكالة الخدمات سطات-برشيد:29 28 05 0661 .

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