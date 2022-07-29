عبد الرحيم بوعيدة

المحكمة الدستورية تعلن فوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب

2022-07-29 / 16:32
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هبة بريس - الرباط

قضت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بفوز عبد الرحيم بوعيدة في انتخابات ال8 من شتنبر المنصرم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة، بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وإعلان انتخاب بوعيدة مكانه.

ووفق قرار المحكمة، فقد وقع تغيير في نتيجة الاقتراع المجرى في الثامن من شتنبر المنصرم، بموجب فارق الأصوات والذي يستوجب فوز بوعيدة بدل الرجدال بعد إعادة إحصاء الأصوات.

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‫3 تعليقات

  3. في الحقيقة مثل هذه القرارات من المحكمة الدستورية و ايضا القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، تعطينا نفسا من الفخر و الاعتزاز بمؤسساتنا و أن المغرب يسير بخطى ثابتة على طريق دولة الحق و القانون تحت القيادة السامية و الرشيدة لعاهلنا المفدى حفظه

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