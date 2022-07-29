فاس..قطاع المكتب الوطني للماء يوضح سبب توقف إنتاج الماء من المركب المائي لسبو

2022-07-29 / 15:58
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ع محياوي – هبة بريس

تنهي المديرية الجهوية للوسط الشمالي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بلاغ لها تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أنه في إطار الصيانة الدورية والضرورية لمنشآت الضخ بمحطة سبو تم تسجيل طارئ عرضي استوجب التدخل العاجل لإصلاح محركات الضخ وتوقيف إنتاج الماء انطلاقا من المركب المائي لسبو على الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 29 يوليوز 2022.

وقد ترتب عن هذا الطارئ عجز يقدر ب 1600 لتر في الثانية على صعيد إنتاج الماء الشروب بمدينتي فاس ومكناس.

ويؤكد المكتب في ذات البلاغ، انه تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة لإصلاح العطب في أقرب الآجال وأن الأشغال جارية على قدم وساق لإعادة التشغيل التدريجي والكامل لهذه المنشآت كما تعمل المديرية الجهوية للوسط الشمالي للمكتب على التنسيق مع وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من مدينتي فاس ومكناس لتدبير هذه المرحلة الاستثنائية انطلاقا من الموارد الجوفية وتخفيف التأثير على التوزيع بالمدينتين.

إن المكتب إذ يشكر كافة زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب في أقرب الآجال وأحسن الظروف.

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