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يهم ساكنة برشيد.. خفض صبيب الماء يوميا من 10 ليلا الى 7 صباحا

2022-07-29 / 15:22
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هبة بريس

أعلنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء بخريبكة، اضطرارها لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع بالمدن والمراكز التابعة لإقليم برشيد يوميا من الساعة العاشرة ليلا الى حدود الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين فاتح غشت 2022.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة”.

وأضاف البلاغ أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب.

وأفاد أنه “في هذا الإطار وللحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد ساكنة إقليم برشيد بالماء، تنهي المديرية الجهوية للمكتب الى علم زبنائها الكرام بكل من المدن والمراكز التابعة لإقليم برشيد والتي يسهر المكتب على تدبير خدمة الماء الشروب بها، اضطرارها لخفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع يوميا من الساعة العاشرة ليلا الى حدود الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين فاتح غشت 2022”.

وأضاف البلاغ إلى أن “المكتب إذ يشكر كافة زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب في أحسن الظروف ويهيب بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن”.

وللمزيد من المعلومات، وضع المكتب رهن إشارة زبنائه رقم رئيس وكالة الخدمات سطات-برشيد:29 28 05 0661 .

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‫7 تعليقات

  2. الماء نعم من نعم الله لهذا يجب علينا الاحفاظ عليه وعدم التهور في التبدير…

  4. كان عرشه فوق الماء فسبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا لولاها لعاشت الأشجار والنباتات والحيوانات وكل من على هذه الكرة الأرضية لهذا يجب عدم التبدير فيها…

  5. عرف المغرب في السنوات الأخيرة فنرة الجفاف وقلة الأمطار مما تسبب في قلة الماء في جميع المدن المغربية وهذا ما أدى بهم إلى عدم التبدير فيه..

  6. سبب في قلة الماء هو التراجع في حقينة السدود وانخفاظ مستوى الفرشات المائية وهذا ما جعل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بنقصه في المنازل والمتاجر والمقاهي واستعماله في الوقت المحدد.

  7. كل هذا راجع إلى الموجة الحر التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة الصيفية وهذا يزداد من رفع استهلاك كميات كبيرة من الماء..

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