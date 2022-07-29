الرئيس الأوكراني: مستعدون لاستئناف تصدير الحبوب

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، استعداد بلاده لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا للتصدير.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، والذي تحاصره روسيا، للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تم توقيعه في تركيا الأسبوع الماضي.

ونقل مكتب الرئيس الأوكراني عنه قوله “جانبنا مستعد تماما. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا- الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني”.

وأضاف “وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم بأن بمقدرنا البدء”. وفقا لرويترز.

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