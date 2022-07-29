المغرب يشارك في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم بأمريكا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يشارك المنتخب المغربي المكون من لاعبي الأولمبياد الخاص المغربي والجامعة الدولية للرباط، في كرة القدم الموحدة ذكور، ضمن نهائيات كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، التي ستجرى ما بين 30 يوليوز و6 غشت المقبل بمدينة ديترويت بولاية ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الكأس، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، من 20 فردا موزعين بين 16 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة، ويترأسه نسيم الشرادي، ويضم في عضويته سفير التظاهرة اللاعب الدولي السابق عزيز بودربالة، ومدرب المنتخب إلياس بنطالب، ومساعده جعفر تاكموتي، وطبيبة الوفد، الدكتورة نادية شفيق.

وتندرج هذه المشاركة الدولية المهمة، تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الأولمبياد الخاص المغربي والجامعة الدولية للرباط.

ويشارك في هذه الكأس 22 منتخبا، من 21 دولة، في فئتي الذكور والإناث، من بينها 4 دول تمثل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالأولمبياد الخاص، وهما منتخبا المغرب والسعودية في فئة الذكور، ومنتخبا مصر والإمارات العربية المتحدة في فئة الإناث.

وقد أسفرت القرعة على تواجد المنتخب المغربي ذكور ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل وكوريا التي سيواجهها المنتخب المغربي في أولى مبارياته.

وأقام المنتخب المغربي، تربصا إعداديا خلال الأيام الماضية، بالجامعة الدولية بالرباط، ويضم المنتخب، عن الأولمبياد الخاص المغربي، اللاعبين، محمد أخريخر، وعبد الحق أقطيري، وبلال بنحاس، وسيف الدين مسباق، ومصطفى ياسين ربي، ومحمد البوبسي، وصلاح الدين السدراوي، ياسر حروش، وإبراهيم قرطاس، فيما يضم المنتخب عن الجامعة الدولية للرباط، كلا من إلياس بوطيب، وإلياس ديدي العلوي، محمد إيهاب درايس، وعلي فاضيل، وأيمن خشاب، ويوسف لقصير، وياسر لوزان، وأحمد الدين مكاوي.

و سيتم تنظيم حفل افتتاح هذه الكأس، يوم الأحد 31 يوليوز الجاري، فيما ستقام المباريات الإقصائية ما بين فاتح وخامس غشت المقبل، على أن تقام المباراة النهائية وحفل الاختتام يوم 6 غشت القادم.

وتعرف هذه البطولة، إجراء 50 مباراة، ومشاركة 300 لاعب، و1000 متطوع، ويرتقب أن يحضرها أزيد من 10 آلاف متفرج، كما يضم البرنامج الموازي للمباريات، تنظيم 7 تظاهرات، من بينها الأيام الصحية للاعبين في الفترة الممتدة ما بين 3 و6 غشت المقبل.

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