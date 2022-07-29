الجامعة: “الإعلان عن المدير التقني الجديد سيكون هذا المساء”

2022-07-29 / 11:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ مقتضب لها نشرته بالموقع الرسمي أنها ستعلن عن تعيين تقني جديد اليوم مساء.

و حسب البلاغ، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستقدم يوم الجمعة 29 يوليوز المدير التقني الجديد بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة السادسة مساءا.

و لم يفصح بلاغ جامعة الكرة عن تفاصيل كافية في هذا الموضوع و هو ما فتح باب التأويلات بخصوص التغييرات التقنية التي ستشهدها كرة القدم الوطنية.

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