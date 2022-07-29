أكادير : قضية الشاب ” شاريز” تشعل مواقع التواصل بسبب الأحكام القضائية على الجناة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت محكمة الإستئناف بأكادير، يوم أمس الخميس، بادانة ابن رجل أعمال، في قضية وفاة شاب ” أمين شاريز” ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم بتهمة القتل الخطأ وعدم مؤاخذة 4 متهمين آخرين والتصريح ببراءتهم مما نسب إليهم.

القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، حيت كل طرف علق على الحكم بأنه غير منصف، في حين أن آخرون شككوا في الرواية التي قدمت للرأي العام، خصوصا أن المتورطين من أبناء الطبقات الميسورة الحال.

والدة الشاب الضحية “شاريز ” لم تخرج للرأي العام باي تصريح في الموضوع، بل لم يتحدث أي من أقاربه او عائلته، حول القضية، مقابل ذلك خرج ناشط فايسبوكي في عدة فيديوهات قدم من خلالها رواية ما قال عنه ” محضر الامن” بأن الواقعة سجلت ” حادثة سير” .

بعد عدة أسابيع وقبل النطق بالحكم على الجناة في قضية مقتل الشاب ” أمين شاريز” ، خرج ناشط فايسبوكي اخر، وهاجم علنا زميله في الفضاء الازرق متهما إياه ب” الارتشاء” وتغيير معالم جريمة امام الرأي العام، وبين هذا وداك، قررت المحكمة إعطاء كلمتها في قضية شاريز، بعد تبرئة عدد من المشتبه فيهم، في حين إقتنعت المحكمة بادانة أبن الملياردير بنصف سنة حبسا نافذا، وهكذا انتهى جزء من فصول قضية هزت الرأي العام الاكاديري والسوسي عموما، في انتظار ظهور معلومات جديدة.

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