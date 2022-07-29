أكادير : قضية الشاب ” شاريز” تشعل مواقع التواصل بسبب الأحكام القضائية على الجناة

2022-07-29 / 11:17
3
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت محكمة الإستئناف بأكادير، يوم أمس الخميس، بادانة ابن رجل أعمال، في قضية وفاة شاب ” أمين شاريز” ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم بتهمة القتل الخطأ وعدم مؤاخذة 4 متهمين آخرين والتصريح ببراءتهم مما نسب إليهم.

القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، حيت كل طرف علق على الحكم بأنه غير منصف، في حين أن آخرون شككوا في الرواية التي قدمت للرأي العام، خصوصا أن المتورطين من أبناء الطبقات الميسورة الحال.

والدة الشاب الضحية “شاريز ” لم تخرج للرأي العام باي تصريح في الموضوع، بل لم يتحدث أي من أقاربه او عائلته، حول القضية، مقابل ذلك خرج ناشط فايسبوكي في عدة فيديوهات قدم من خلالها رواية ما قال عنه ” محضر الامن” بأن الواقعة سجلت ” حادثة سير” .

بعد عدة أسابيع وقبل النطق بالحكم على الجناة في قضية مقتل الشاب ” أمين شاريز” ، خرج ناشط فايسبوكي اخر، وهاجم علنا زميله في الفضاء الازرق متهما إياه ب” الارتشاء” وتغيير معالم جريمة امام الرأي العام، وبين هذا وداك، قررت المحكمة إعطاء كلمتها في قضية شاريز، بعد تبرئة عدد من المشتبه فيهم، في حين إقتنعت المحكمة بادانة أبن الملياردير بنصف سنة حبسا نافذا، وهكذا انتهى جزء من فصول قضية هزت الرأي العام الاكاديري والسوسي عموما، في انتظار ظهور معلومات جديدة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يوقف فرنسيّا مطلوبا للسلطات الأميركية

المغرب يوقف فرنسيّا مطلوبا للسلطات الأميركية

2022-07-29 / 18:43
Photo of الصحة: أزيد من 25 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 25 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة…

2022-07-29 / 17:08
Photo of سطات..خفض صبيب الماء الشروب يوميا ابتداء من فاتح غشت

سطات..خفض صبيب الماء الشروب يوميا ابتداء من فاتح غشت

2022-07-29 / 16:38
Photo of فاس..قطاع المكتب الوطني للماء يوضح سبب توقف إنتاج الماء من المركب المائي لسبو

فاس..قطاع المكتب الوطني للماء يوضح سبب توقف إنتاج الماء…

2022-07-29 / 15:58
Photo of يهم ساكنة برشيد.. خفض صبيب الماء يوميا من 10 ليلا الى 7 صباحا

يهم ساكنة برشيد.. خفض صبيب الماء يوميا من 10…

2022-07-29 / 15:22
Photo of الرشيدية تحتضن ندوة مجالية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب

الرشيدية تحتضن ندوة مجالية حول توجهات السياسة العامة لإعداد…

2022-07-29 / 14:20
Photo of بوبريك: “التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية”

بوبريك: “التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية”

2022-07-29 / 13:53
Photo of تحويط الحريق الغابوي ببني ليت بإقليم تطوان

تحويط الحريق الغابوي ببني ليت بإقليم تطوان

2022-07-29 / 12:40
Photo of حريق العرائش.. تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة

حريق العرائش.. تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة

2022-07-29 / 10:17
Photo of الCNSS: تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير

الCNSS: تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير

2022-07-29 / 09:57

‫3 تعليقات

  1. بما أن القضية تغلفها الفوارق الإجتماعية فإنه من الصعب أو المستحيل الكشف عن الحقيقة.

  2. الملف سوف يعرض من جديد عند الله و الاطراف المتورطة هم النيابة العامة قاضي التحقيق المستشارون و الملياردير و ابنه اه سوف ياخذ فيهم الله الحق في الدنيا قبل الاخرة مهلا ايها الرشايوية القضاء ليس مستقل بل مستغل كما يقول ابناء الجنوب منظمة هيومن رايتس ووتش تقول الحق اتفو اعليكم

  3. حقو عند الله ماغاديش يضيع ونشوفو هاد المجرمين شنو غايقولو لربي ونشفوا شكون غايغير المحضر الله ياخد الحق فكل مجرم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق