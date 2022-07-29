أكادير : قضية الشاب ” شاريز” تشعل مواقع التواصل بسبب الأحكام القضائية على الجناة

2022-07-29 / 11:17
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت محكمة الإستئناف بأكادير، يوم أمس الخميس، بادانة ابن رجل أعمال، في قضية وفاة شاب ” أمين شاريز” ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم بتهمة القتل الخطأ وعدم مؤاخذة 4 متهمين آخرين والتصريح ببراءتهم مما نسب إليهم.

القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، حيت كل طرف علق على الحكم بأنه غير منصف، في حين أن آخرون شككوا في الرواية التي قدمت للرأي العام، خصوصا أن المتورطين من أبناء الطبقات الميسورة الحال.

والدة الشاب الضحية “شاريز ” لم تخرج للرأي العام باي تصريح في الموضوع، بل لم يتحدث أي من أقاربه او عائلته، حول القضية، مقابل ذلك خرج ناشط فايسبوكي في عدة فيديوهات قدم من خلالها رواية ما قال عنه ” محضر الامن” بأن الواقعة سجلت ” حادثة سير” .

بعد عدة أسابيع وقبل النطق بالحكم على الجناة في قضية مقتل الشاب ” أمين شاريز” ، خرج ناشط فايسبوكي اخر، وهاجم علنا زميله في الفضاء الازرق متهما إياه ب” الارتشاء” وتغيير معالم جريمة امام الرأي العام، وبين هذا وداك، قررت المحكمة إعطاء كلمتها في قضية شاريز، بعد تبرئة عدد من المشتبه فيهم، في حين إقتنعت المحكمة بادانة أبن الملياردير بنصف سنة حبسا نافذا، وهكذا انتهى جزء من فصول قضية هزت الرأي العام الاكاديري والسوسي عموما، في انتظار ظهور معلومات جديدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق العرائش.. تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة

حريق العرائش.. تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة

2022-07-29 / 10:17
Photo of الCNSS: تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير

الCNSS: تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير

2022-07-29 / 09:57
Photo of حريق تطوان.. ارتفاع المساحة الغابوية المتضررة الى 400 هكتار

حريق تطوان.. ارتفاع المساحة الغابوية المتضررة الى 400 هكتار

2022-07-29 / 09:19
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-29 / 09:07
Photo of بن عمر: الحكومة لن تخضع لضغط المشوشين ولن تضحي بالإصلاحات الاجتماعية

بن عمر: الحكومة لن تخضع لضغط المشوشين ولن تضحي…

2022-07-28 / 22:43
Photo of تحقيق أوروبي في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي

تحقيق أوروبي في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج “بيغاسوس”…

2022-07-28 / 22:01
Photo of خريبكة ..تفاصيل جديدة في شأن ” بيان ” تحدث عن” السكتة القلبية “

خريبكة ..تفاصيل جديدة في شأن ” بيان ” تحدث…

2022-07-28 / 21:51
Photo of الطالبي العلمي: تصريحاتي حرفتها أطراف سياسية لتضليل المغاربة وهؤلاء من كنت أقصدهم بـ “المرضى”

الطالبي العلمي: تصريحاتي حرفتها أطراف سياسية لتضليل المغاربة وهؤلاء…

2022-07-28 / 21:02
Photo of تعيين “عبد الاله دريد” مندوبا وعبد الرحمان حروق مديرا على رأس مستشفى خريبكة

تعيين “عبد الاله دريد” مندوبا وعبد الرحمان حروق مديرا…

2022-07-28 / 20:56
Photo of بعد متابعته بالتزوير .. المحكمة الادارية تصدم مدير الضرائب بوجدة

بعد متابعته بالتزوير .. المحكمة الادارية تصدم مدير الضرائب…

2022-07-28 / 20:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق