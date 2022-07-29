بوبريك: “التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية بسبب الأرقام الإيجابية التي تم تسجيلها لحدود الساعة.

و أكد بوبريك خلال مداخلة له على هامش الملتقى الدولي للحماية الاجتماعية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعالج ألفي ملف للتأمين الإجباري على المرض يوميا.

هاته الملفات وفق مدير CNSS مصدرها العمال غير الأجراء، و هو ما يعني أن التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية.

و شدد بوبريك على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل على الاستجابة لكل الطلبات، حيث تم توسيع شبكة الصندوق عبر افتتاح حوالي خمسين وكالة هذا العام، في حين يتوقع فتح وكالات أخرى خلال السنة المقبلة من أجل تغطية مجمل التراب الوطني.

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