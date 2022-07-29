المديرية العامة للضرائب
مقر المديرية العامة للضرائب

الإيرادات الضريبية تسجل ارتفاعا بنسبة 6%

2022-07-29 / 10:41
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ قرابة 153.46 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 2020.

وأوضحت المديرية، في تقريرها حول أنشطة سنة 2021، أنه يتم تقسيم هذه الإيرادات بين الضريبة على الدخل بمقدار 47.49 مليار درهم، والضريبة على الشركات (47.14 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة – الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (32.35 مليار درهم) ورسوم التسجيل والطوابع (19.62 مليار درهم).

وأكد المصدر نفسه أنه « رغم السياق الراهن، فقد سجلت الإيرادات الضريبية أداء واضحا في عام 2021، يتعلق بكل من الإيرادات التلقائية والإضافية. وهو نتيجة الانتعاش الاقتصادي والجهود التي تبذلها المديرية من حيث تعزيز الامتثال الطوعي ومحاربة أشكال عدم الامتثال ».

كما أوضح التقرير المذكور أن إجمالي الإيرادات الضريبية وصلت إلى ما يقرب من 166.95 مليار درهم، بزيادة بلغت 7% مقارنة بعام 2020. وتنقسم هذه الإيرادات بين الضريبة على الدخل (47.7 مليار درهم)، والضريبة على الشركات (47.5 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (حوالي 45 مليار درهم) ورسوم التسجيل والطوابع (19.6 مليار درهم).

ومقارنة بالأهداف المستهدفة لقانون المالية، تم تحقيق مجموع صافي إجمالي للإيرادات، على التوالي، بنسبة 110% و107%.

وبلغ معدل إنجاز صافي إيرادات الضريبة على الشركات 116% بحسب توقعات قانون المالية. وسجل الدخل الصافي للضريبة على الدخل معدل إنجاز بنسبة 113% من الهدف المستهدف لقانون المالية، وتلك الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 91? ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 108%.

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