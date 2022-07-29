تاجموعتي: “مداخيل المحافظة العقارية بلغت 8.1 مليار درهم السنة الماضية”

2022-07-29 / 12:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

جرت يوم أمس أشغال المجلس الإداري الثاني للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي برسم سنة 2022 بحضور عدد من الوزراء و مسؤولي الوكالة.

و خلال هذا المجلس، استعرض كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية النتائج التي حققتها الوكالة خلال سنة 2021.

و أوضح تاجموعتي أن الرسوم العقارية التي تم تأسيسها شهدت زيادت تقدر بستة في المئة، بينما تم تحفيظ قرابة 403 ألف هكتار، أما التقييدات بالسجلات العقارية فارتفعت بنسبة 46 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها و ب 43 في المئة بالنسبة لشواهد الملكية المسلمة.

و شدد مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي على أن المداخيل بلغت 8.1 مليار درهم في سنة 2021، بينما المساهمة في الميزانية العامة للدولة وصلت لرقم 3.3 مليار درهم.

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