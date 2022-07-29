الCNSS: تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير

هبة بريس

أفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن أكثر من مليوني عامل غير أجير مسجلون بالصندوق.

وقال بوبريك، خلال لقاء نظم على هامش الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، إنه “إلى غاية اليوم، تمكنا من تسجيل أزيد من مليوني عامل غير أجير، بينهم 840 ألف فلاح و380 ألف صانع تقليدي وحوالي 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة وتقريبا مجمل المهن الحرة والمستقلة”.

وأضاف أنه من بين المليونين، لدينا بالفعل 330 ألف شخص فتحوا حساباتهم على بواباتنا وشرعوا في التصريح بعائلاتهم (الزوجات والأطفال) بغية الاستفادة فعليا من التأمين الإجباري على المرض.

وأبرز بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعالج 2000 ملف للتأمين الإجباري على المرض يوميا، مصدرها هؤلاء العمال غير الأجراء، مشددا على أن ذلك يعني أن التأمين الإجباري على المرض يعد اليوم حقيقة ميدانية.

وفي ما يخص استعداد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل قيادة هذا الورش، سجل بوبريك أنه تمت مراجعة العمليات، بالإضافة إلى تكييف أنظمة المعلومات الخاصة بالصندوق لتتبع خطوات تحديد الهوية والتسجيل، مشيرا في هذا السياق إلى أن كل خدمات الصندوق مرقمنة لتبسيط الإجراءات على المؤمنين.

كما أورد أنه تم توسيع شبكة الصندوق عبر افتتاح حوالي خمسين وكالة هذا العام ، في حين يتوقع فتح وكالات أخرى خلال السنة المقبلة من أجل تغطية مجمل التراب الوطني، مضيفا أن آجال السداد المتوسطة تصل إلى 9,15 يوما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0