الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
هبة بريس - وكالات
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن “رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا” بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها”.
ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.
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23 تعليقات
شنقريحة حيد ليكوش les couches وانبطح أمام مملكة اسبانيا الشقيقة , واتمنا من اسبانيا ان لا تتراجع عن قرارها الاخير القاضي بتضريب جميع صادراتها نحو جمهورية حزب العسكر سليل الجنرال de gaulle (تبون بو خنونة يرفع الراية البيضاء وشعاره مكره أخاك لا بطل).
السياسة وتسيير البلاد من الحكومات المدنية وسياسيين محنكين، وليس من كابرانات فرنسا العجزة ومن خدامهم العصابة المجرمة، فكيف للأنظمة الدكتاتورية العسكرية ومن تأجر الكوكايين تسيير البلاد مثل الجزاءر،اصبح النظام العسكري الدكتاتوري وعصابته أضحوكة العالم بسياستهم الفاشلة، فكيف لنظام عسكري متخلف مجاراة الدول المتقدمة والدمفراطية؟مايتقنه النظام العسكري الدكتاتوري سوى النهب ونهريب الأموال وشراء الذمم وقمع المناضلين، وفي أحداث التسعينات خير دليل ومثال.
أينك يا أيها النيف الوسخ و يا أيتها القوة الضاربة. انبطحي و اسكتي.