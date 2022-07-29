الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا
هبة بريس - وكالات
أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن “رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا” بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها”.
ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.
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20 تعليقات
الوضع اصبح مقلقا في الجزائر وارتفاع مديونيتها الداخلية والخارجية..
التخبط والعشوائية و سوء التقدير هو سمة بلد الثكنة الكابراني
قرار ثم الغاء قرار !!!!
اسبانيا بلد عظيم لن يقدر الكابرانات على مجاراته !!!! اذن لماذا التسرع ؟؟؟
لما الشعب الجزائري يتحرر من النظام المستبد العسكري ستكون دولة مدنية سوف يتغير الأمر نهائيا..
الجزائر دولة فاشلة بحكامها ونظام عسكرها سيبقون في المراتب الأخيرة من التقدم..
إسبانيا خلفها حلف الناتو و الجزائر خلفها تندوف
الشعب الإسباني يعيش الحياة بكرامة و حرية و عدالة اجتماعية و الشعب الجزائري يعيش حراك شعبي و يرفع شعار الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية ..
دولة تابعة لحلف الناتو لايجب مقارنتها مع كيان عسكري ديكتاتوري يسرق شعبه تحت دريعة سباق التسلح مع جيرانه..
الجزائر انبطحت وركعت للقرارات الإسبانية ..
اسبانيا ملكية والمغرب ملكية قراراتهم عقلانية تخدم مصالح شعبها والجزائر دولة بدون هوية ولا تاريخ لها يذكر..
الجزائر تلعب بالنار مع الدول الكبرى وفي الاخير تنبطح بقراراتها الصبيانية..
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن و اجعل بلدنا المغرب امنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين..
الجزائر استنزفت اموالها في قضية الصحراء المغربية حوالي خمسين سنة و لم تحصل على حبة رمل واحدة…
كل الدول تعمل وتخطط من أجل مصلحتهم إلا الجزائر تهدر اموالها على البوليساريو بدون جدوى قراراتها عشوائية ..
حكام الجزائر العجزة فاشلون حتى في السياسة الداخلية يجب على الجارة الشرقية مراجعة قراراتها ومواقفها تجاه البلدان الأخرى..
المغرب و إسبانيا مملكتان عريقتان و لا يستقيم مقارنتهما مع كيان أحدثه الاستعمار الفرنسي في ستينيات القرن الماضي..
إسبانيا لديها من المصالح أكثر مع المغرب بحكم التاريخ و الجغرافيا اما الجزائر فقط الغاز..
القانون الدولي و الأمم المتحدة لا يعترفان بالبوليساريو بل تصفية استعمار والصحراء اراضي مغربية وسكانها مغاربة…
الجزائر اصبحت مغلولة على امرها والانتفاضة الشعبية دليل ان شعبها يعاني الجوع والتهميش والفقر ..
القوة الضاربة اصبحت مضروبة وقراراتها الارتجالية اصبحت صبيانية..
رفع تجميد المعاملات المصرفية للبنوك الجزائرية للعمليات التجاريه مع الجارة اسبانيا بسبب ضغط الحكومة الإسبانية حينما قررت وقف تسهيل جميع عمليات التصدير عبر الموانئ الاسباني أو عبر البريد في اتجاه الجزائر
أخوك مكره لا بطل
و هل لحكام المرداية خيار غير ذالك