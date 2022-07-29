حريق تطوان.. ارتفاع المساحة الغابوية المتضررة الى 400 هكتار

هبة بريس

أفادت مصادر محلية بإقليم تطوان أن جهود مختلف فرق التدخل لا تزال متواصلة لاحتواء الحريق الغابوي المسجل بالنفوذ الترابي لجماعة بني ليت، قيادة بني حسان، إقليم تطوان، حيث تواجه أطقم الإطفاء ظروفا غير مواتية، متمثلة في هبوب رياح قوية وانعدام الرؤية بسبب تصاعد الأدخنة، والتي تزيد من صعوبة التدخلات الميدانية للسيطرة على النيران.

وفي مسعى لكسر جبهة الحريق، فقد تم تنفيذ 35 طلعة إطفائية جوية بواسطة طائرات من نوع “كانادير”.

وبخصوص الحصيلة المؤقتة للخسائر، فقد تم تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية المتضررة التي بلغت حوالي 400 هكتارا، وذلك دون تسجيل أية خسائر بشرية، إلى حدود الساعة.

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