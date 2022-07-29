طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من المناطق الداخلية للبلاد، والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس والريف، والسايس وشمال المنطقة الشرقية.

كما ستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية والوسطى، وتناثر حبات من الغبار ببعض الجهات الشمالية للأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 15 و 20 درجة بالمرتفعات، وما بين 26 و 32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية و بالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون مابين 20 و 25 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من شمال ووسط البلاد.

وسيكون البحر هادئا على الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج شمال رأس سيم، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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