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حكم قضائي يأذن باستمرار نشاط “لاسمير” لمدة 3 أشهر و”اليماني” يوضح

2022-07-28 / 23:05
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هبة بريس - الدار البيضاء

كشف، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بتاريخ 28 يوليوز 2022، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وأوضح اليماني، خلال تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه ومن خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وتفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة ، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪•

واسترسل بالقول أنه وإن كانت السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى واعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، فإن الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.

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تعليق واحد

  1. يجب فتح مصفاة لاسامير لتكرير البترول واستىناف العمل بها لدورها الفعال في تشغيل العديد من العمال اضافة للتخفيف من فاتورة التكلفة التي تتكبذها الدولة جراء ايقافها فعلى الحكومة أن تنكب على ايجاد حل سريع لهذا الملف الحساس الذي عمر طويلا

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