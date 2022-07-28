بن عمر: الحكومة لن تخضع لضغط المشوشين ولن تضحي بالإصلاحات الاجتماعية
هبة بريس _!الرباط
قال حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة لن تضحي بالإصلاحات الاجتماعية مقابل دعم استهلاك مادة حيوية على أهميتها، مشيرا أنها ماضية في الالتزام بتعاقدها تجاه المواطنين الذي يحدده البرنامج الحكومي.
واستنكر بن عمر محاولة بعض الجهات الضغط على الحكومة للدخول في ملاسنات وخطابات شعبوية هي في غنى عنها، مشيرا إلى أنها لن تخضع لهذا الضغط، وستواصل عملها بنفس النهج وفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى، أكد بن عمر، في حديثه أمام الشبيبة التجمعية خلال المنتدى الجهوي للشباب الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، أن الحكومة تقود ثورة حقيقية في القطاعات الاجتماعية.
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المجموع 2 آراء
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2 تعليقات
تقود عجلا وليس ثورة. سير كذب على الموتى اما الاحياء لم يروا منكم الا الويلات بعد ان طردوا الملتحين ايضا اشد طردا. الدور ان شاء الله عليكم قريب. للاشارة انا لست متحزبا ولا سياسيا. انا مواطن اكتوى بنار العدالة والان بنار الاحرار
كفى من الخزعبلات. ان لم تقدروا عن المسؤولية, عليكم بالرحيل فورا.هل الشعب الذي استوعب مراوغاتكم ايها اللصوص, مشوش? من اين لكم هذه الافكار البليدة? الشعب هو الذي اوصلكم الى مناصبكم ايتها القطط السمينة وعديمة الضمير والاخلاق. كفى😡