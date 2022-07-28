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تحقيق أوروبي في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي

2022-07-28 / 22:01
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هبة بريس _ الرباط

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها كشفت إشارات على اختراق هواتف بعض كبار مسؤوليها ببرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز، إنه تلقى بلاغا من شركة “آبل” في 2021 يفيد باختراق محتمل لهاتفه المحمول عبر برنامج “بيغاسوس”.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى النائبة الهولندية صوفي انئيت فالد، قبل يومين، وهي عضو في لجنة تحقيق في البرلمان الأوروبي تنظر في اتهامات باستخدام البرنامج من قبل حكومات التكتل، ولا سيما في المجر وبولندا وإسبانيا.

وقال ريندرز في رسالته إن تحقيقا داخليا أجري لم يتوصل إلى “إثبات نجاح بيغاسوس في اختراق الأجهزة سواء الشخصية أو المهنية” العائدة له أو لمسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.

لكنه أضاف أن “عمليات فحص عدة لأجهزة أدت إلى اكتشاف إشارات على حدوث اختراقات”، لافتا إلى أنه “من المستحيل أن تنسب هذه الإشارات إلى مرتكب معين بشكل مؤكد”.

ولأسباب أمنية لم تعط الرسالة مزيدا من التفاصيل حول نتيجة تحقيق المفوضية الذي لا يزال مستمرا.

وقال ريندرز إن اللجنة أرسلت طلبات للحصول على مزيد من المعلومات إلى المجر وبولندا وإسبانيا بشأن استخدامها لبيغاسوس، وردت بودابست ووارسو أن استخدام البرنامج كان لأسباب مشروعة تتعلق بالأمن القومي.

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