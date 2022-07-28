خريبكة ..تفاصيل جديدة في شأن ” بيان ” تحدث عن” السكتة القلبية “

هبة بريس _ خريبكة

وعيا منا بضرورة الإستماع الى كل الأطراف ؛ وعلاقة ببيان صادر عن جمعيتي المنعشين الشباب لسوق الخوادرية اجداد وجمعية التضامن لحرفيي الدجاج بسوق الفتح والذي تطرقنا إليه تحت عنوان خريبكة: “الشنوري” تحت القصف ..شجع على استفحال العشوائية” توصلت هبة بريس بتوضيحات في الموضوع تصب جميعها في رافد العمل الذي قامت به السلطة الإقليمية إذ عقدت اجتماع بتاريخ 24\07\ 2021 تم خلاله تدارس مطالب الجمعتين تلته اجتماعات على مستوى السلطة المحلية لتنفيذ توصيات منبثقة عن الإجتماع اعلاه .

الإشتغال لم يتوقف عند عقد هذه الاجتماعات بل تم تسطير عدة برامج تهم مراقبة محلات بيع الدجاج المتواجد بالمدينة من طرف لجنة مختلطة همت مراقبة الجودة والتراخيص الممنوحة وعليه تم استصدار قرارات جماعية تقضي بإغلاق بعض المحلات التي لا تتوفر على التراخيص وكذا شروط الصحة والسلامة .

وتقول التوضيحات أنه تم تحرير محاضر من طرف اللجنة التي قامت بزيارات المعاينة تم على اثرها توجيه إنذارات كتابية لبعض المحلات التي لا تتوفر على التراخيص قصد العمل على تسوية وضعياتهم الإدارية تجاه المجلس الجماعي .

وكما أشارت مصادرنا فقد تم تسطير 2 محاضر تخص الإغلاق فيما تم استصدار 12 محضر حول عدم التوفر على التراخيص ناهيك عن الإنذارات

السلطة المحلية _ أيضا _ عملت على تحرير محاضر مخالفة بعدم التوفر على التراخيص اللازمة وعدم احترام شروط الصحة والنظافة تم توجيهها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة لاتخاد مايراه مناسبا بشأنها

وجاء في التوضيحات أن كل المشاكل المطروحة تعالج بالتدريج مذكرة في نفس الوقت بضرورة أداء ما بذمة أصحاب المحلات بسوق الخوادرية لفائدة الجماعة والذي توقف عند 1.700.200,00 درهم فيما وجب على أصحاب المحلات المتواجدة بالقرب من السوق الأسبوعي سابقا تسديد ما قدره 1.078.800,00درهم .

واشارت التوضيحات أن معالجة كل المشاكل المطروحة يقتتضي مراعاة ظروف المستهلك والذي سيصبح مجبرا بزيادة مصاريف التنقل نحو نفس الفضاءات التجارية التي تعني الجمعيتين ما يفسر ان هذه الجهة تناضل من أجل إغلاق كل المحلات المتواجدة بالأحياء البعيدة متناسية أن الدورية المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزارة الداخلية المتعلقة بتحديد وشروط الصحة والنظافة بوحدات الدجاج الموجه للاستهلاك المنزلي افرزت محلا واحدا تتوفر فيه الشروط المطلوبة بالدورية

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