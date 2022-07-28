الطالبي العلمي: تصريحاتي حرفتها أطراف سياسية لتضليل المغاربة وهؤلاء من كنت أقصدهم بـ “المرضى”
قال راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، أنه لم يتفاجئ لمحاولة أطراف حزبية إخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة وهو الشيء الذي يثقنه هؤلاء الخصوم السياسين، على حد تعبيره.
العلمي الذي كان يتحدث في كلمة له أمام شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاركين في منتدى الشباب الذي احتضنته مدينة طنجة، علق على تحريف كلامه قائلا: “… كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدتث عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل ‘مرضي’، وقد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف، والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.
وفي ذات السياق، أشار ذات المتحدث، أنه ليس ضد أي تعبير عن الرغبة في تخفيض الأسعار ما دام من يطالب بذلك يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية، وإنما هو ضد أي طرف آخر لا يحمل هاته البطاقة الوطنية المغربية وبحاول الاساءة لوطننا ومؤسساتنا.
وفي ما يتعلق بالهاشتاغ، أشار أنه ليس نتاجا مغربيا وإنما مصدره جهات خارجية لها أهداف ضد مصلحة وطننا.
وتابع: “.. اذا كان من المتفهم أن يتفاعل بعض المغاربة بحسن نية مع الهاشتاغ فإن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الحملة خارجية وأهدافها بعيدة عن كل ما هو اجتماعي”.
وختم الطالبي العلمي كلامه مؤكدا أن حزب “الأحرار” يقدر المغاربة ويحترمهم وهم يبادلونه نفس التقدير، وهو ما ظهر من خلال نتائج الانتخابات الجزئية. واسترسل: “سيظل التجمع محترما للمغاربة عبر الوفاء بالالتزامات والاولويات التي اختاروها وهي التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة”.
27 تعليقات
لا أظن أن الهاشتغ غير مغربي في للأصل. لأن المغاربة يكتوون بالأسعار منذ أشهر والسوسيال ميديا تلتهب منذ أشهر حول هذا الموضوع و خصوصا المحروقات. عدم تفاعل الحكومة إيجابيا مع هذا المطلب واكتفاؤها بتصريحات “الله غالب” دليل على أنها ليست حكومة الشعب.
مصلحته حتى راسك عاد تصلح الإدارة
بزاف عليكم التسيير ومعندكمش الضمير
باش تحسوا بالمواطن
انتما يا كروش الحرام جميع الحقوق
موفرا ليكم والمواطن مسكين محروم من
ابسط حق الا وهو العيش الكريم مكتحسوش بمعاناتو مع هاد الاسعار حيت
انتما كلشي متوفر ليكم
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم
الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل
فعلا الله يشافيك من الكذب
كمغاربة لا نحمل ايحقد او ضغينة اي حزب لكن حينما تتضرر نعبر عن امتعاضنا ورفضنا فالاحتجاج الهاشتاكي ضد غلاء الاسعار مشروع ولينا في حاجة لاي أطراف خارجية لنتكلم باسمها ولن نسمح لهم باستغلال اي ظرف لايقاظ الفتنة لكن في نفس الوقت على الحكومة أن لا تستمر المواطن حين يكون هناك مطلب مشروع فعليها أن تعترف به وان كانت هناك مبررات فعليها تقديمها والمواطن طبعا سيتفهم
انت مهتم المغاربة بالمرضى لانهم عبروا براهيم ضد الغلاء واشرت بنفسك الى الهاشتاك الدي نظم ضد الغلاء وليس المقصود انتخابات الحسيمة ومكناس .هدا ما يسمى العدر اقبح من الزلة.
هذا الرجل لا يطاق.لا استطيع استماع او قراءة أي تصريح له.بل حتى النظر في وجهه أمر غير مطاق.وجه من الوجوه التي تنفر من كل ما هو عمومي.
مخجل،محزن ومقرف ان تكون رئيس مجلس النواب،ان أخطأ من صوت لك ،كان على الحزب ان يرفض وان صادق الحزب فالاغلبية ترفد..فنحن اليوم نعيش المحلات…