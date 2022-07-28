ملاحقة شخص بعد الحرائق الضخمة التي أتت على “غابات الشمال “

هبة بريس _ الرباط

قرر القضاء ملاحقة شخص للاشتباه في إضرامه نارا عن طريق الخطأ أدت إلى اندلاع حرائق أتت على غابات شمال المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش ملاحقة رجل يقطن بإحدى القرى المجاورة في حالة اعتقال، “للاشتباه في تورطه في جنحة إضرام نار عن طريق الخطأ”

وتقول مصادر جيدة الإطلاع ان التحقيق اظهر “غياب أي قصد جنائي” للحادث.

وواصلت فرق الإطفاء خلال الأيام الأخيرة جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في عدة بؤر شمال البلاد.

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