تعيين “عبد الاله دريد” مندوبا وعبد الرحمان حروق مديرا على رأس مستشفى خريبكة

هبة بريس _ خريبكة

علم انه تم تعيين الدكتور عبد الاله دريد، الطبيب الرئيسي لشبكة المؤسسات الصحية SRES لخريبكة مندوبا إقليميا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخريبكة، بالنيابة.

وقالت مصادر هبة بريس انه تم تعيين عبد الرحمان حروق، رئيس قطب الشؤون الادارية للمستشفى الاقليمي الخسن الثاني بخريبكة مديرا للمركز للمستشفى والمركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة بالنيابة.

تأتي هذه التغييرات بعد تعيين الدكتور احمد والديش المندوب السابق لخريبكة والمدير بالنيابة للمستشفى الاقليمي لخريبكة، مديرا جهويا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة الشرقية،

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