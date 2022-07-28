تعيين “عبد الاله دريد” مندوبا وعبد الرحمان حروق مديرا على رأس مستشفى خريبكة

2022-07-28 / 20:56
0
هبة بريس _ خريبكة

علم انه تم تعيين الدكتور عبد الاله دريد، الطبيب الرئيسي لشبكة المؤسسات الصحية SRES لخريبكة مندوبا إقليميا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخريبكة، بالنيابة.

وقالت مصادر هبة بريس انه تم تعيين عبد الرحمان حروق، رئيس قطب الشؤون الادارية للمستشفى الاقليمي الخسن الثاني بخريبكة مديرا للمركز للمستشفى والمركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة بالنيابة.

تأتي هذه التغييرات بعد تعيين الدكتور احمد والديش المندوب السابق لخريبكة والمدير بالنيابة للمستشفى الاقليمي لخريبكة، مديرا جهويا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة الشرقية،

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بن عمر: الحكومة لن تخضع لضغط المشوشين ولن تضحي بالإصلاحات الاجتماعية

بن عمر: الحكومة لن تخضع لضغط المشوشين ولن تضحي…

2022-07-28 / 22:43
Photo of تحقيق أوروبي في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي

تحقيق أوروبي في اختراق هواتف مسؤولين عبر برنامج “بيغاسوس”…

2022-07-28 / 22:01
Photo of خريبكة ..تفاصيل جديدة في شأن ” بيان ” تحدث عن” السكتة القلبية “

خريبكة ..تفاصيل جديدة في شأن ” بيان ” تحدث…

2022-07-28 / 21:51
Photo of الطالبي العلمي: تصريحاتي حرفتها أطراف سياسية لتضليل المغاربة وهؤلاء من كنت أقصدهم بـ “المرضى”

الطالبي العلمي: تصريحاتي حرفتها أطراف سياسية لتضليل المغاربة وهؤلاء…

2022-07-28 / 21:02
Photo of بعد متابعته بالتزوير .. المحكمة الادارية تصدم مدير الضرائب بوجدة

بعد متابعته بالتزوير .. المحكمة الادارية تصدم مدير الضرائب…

2022-07-28 / 20:18
Photo of وهبي يوقع شراكة ل”تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي

وهبي يوقع شراكة ل”تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع…

2022-07-28 / 19:47
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ..”هيومن رايتس ووتش” تتحرش بالمغرب

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ..”هيومن رايتس ووتش” تتحرش بالمغرب

2022-07-28 / 19:33
Photo of غيثة مزور …الرقمنة، وسيلة لمواكبة إصلاح الحماية الاجتماعية

غيثة مزور …الرقمنة، وسيلة لمواكبة إصلاح الحماية الاجتماعية

2022-07-28 / 18:26
Photo of جنايات سطات تخفف الحكم الابتدائي في حق أساتذة الكلية

جنايات سطات تخفف الحكم الابتدائي في حق أساتذة الكلية

2022-07-28 / 17:31
Photo of الدار البيضاء.. إتلاف أزيد من 3362 كلغ من مخدر الشيرا

الدار البيضاء.. إتلاف أزيد من 3362 كلغ من مخدر…

2022-07-28 / 17:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق