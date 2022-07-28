بعد متابعته بالتزوير .. المحكمة الادارية تصدم مدير الضرائب بوجدة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الخميس، بإلغاء الوثيقة المزورة، التي كانت موضوع متابعة جنائية للمدير الجهوي للضرائب سابقا بأكادير، ومديرا حاليا بوجدة، وبذلك يكون هذا الأخير خسر كل جولاته القضائية لحدود الآن.

خصوصا بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بالتزوير بأگادير وكونه خاسر للدعوى الإدارية بمراكش.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة التي كان فيها المدير الجهوي الحالي للضرائب بوجدة مديرا جهويا بأكادير، حيث أقدم على إعفاء أحد الموظفين، وتم الطعن في الوثيقة أمام المحكمة الإدارية بأكادير، كما تم تقديم شكاية بالتزوير الى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، وبعد نقل المتهم من أكادير إلى وجدة صدر قرار قاضي التحقيق بمتابعته بجنحة التزوير في وثيقة إدارية.

وعلى ضوء مستجدات هذا الملف، يترقب الرأي العام، من الإدارة المركزية لمديرية الضرائب، اتخاذ تدابير تأديبية أو على الأقل احترازية في حق المعني، قبل استكمال المساطر القانونية في الملف، ولخطورة الأفعال المتابع من أجلها والتي كادت أن تعصف بمصير موظف إداري.

ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، أصدر بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، أمره بإحالة المدير الجهوي السابق لإدارة الضرائب بجهة سوس ماسة على غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمته في حالة سراح بتهمة التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي.

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