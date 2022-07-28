وزير العدل الإسرائيلي يجتمع بلقجع ويغرد: مباراة ودية تجمع منتخب شباب بلادينا قريبا

هبة بريس

أكد وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إقامة مباراة بين منتخب بلاده ونظيره المغربي لكرة القدم، قريبا.

ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلالها اتفاقه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب المغربي والإسرائيلي.

وذكر الوزير الإسرائيلي، أنه التقى بفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، واتفق معه على إقامة مباراة ودية بين منتخبي الشباب في إسرائيل والمغرب، حيث أرفق بتغريدته تلك صورة تبين لقاءه بفوزي لقجع في الرباط

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