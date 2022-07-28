وزير التعاون الإسرائيلي: المغرب يضطلع بدور رئيسي الشرق الأوسط

هبة بريس

أكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب يضطلع، بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدور “رئيسي وهام” في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد فريج عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة .

وأبرز السيد فريج أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب، شكل فرصة للتداول حول الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وأشار إلى أن المباحثات همت أيضا “سبل تكثيف العلاقات والاتصال بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي، وهو ما من شأنه تعزيز التقدم في عدد من المجالات ، لاسيما المجال السياسي”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن تقوية أسس التعاون يشمل كذلك مجالات السياحة، والعمل على خلق الفرص في مجال التكنولوجيا العالية بالمغرب، وذلك “كي يكون للشباب حصة من هذا التقدم”.

يشار إلى أن الوزير الإسرائيلي أجرى ، خلال هذا الأسبوع، مباحثات مع السادة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومنير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عمدة مدينة طنجة

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