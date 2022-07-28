الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على بعثة “مونوسكو”

2022-07-28 / 16:08
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هبة بريس

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن إدانته القوية للهجوم الدامي الذي استهدف بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، الأربعاء بـ “بوتيمبو” في إقليم شمال كيفو، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود من القبعات الزرق، من بينهم جندي ينتمي لتجريدة القوات المسلحة الملكية.

وجاء في تصريح للمتحدثة باسم رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذا الهجوم الدامي الذي استهدف القبعات الزرق، وكذا كافة أعمال العنف المندلعة في إقليم شمال كيفو منذ 25 يوليوز، والتي تسببت في مقتل وجرح عدد من المدنيين”.

وبعد الإعراب عن خالص تعازي الاتحاد الأوروبي لأسر جميع الضحايا ولبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذا لحكومات البلدان المعنية، جددت المتحدثة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة “مونوسكو” ولحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في التزامها بالتحقيق في هذه الحوادث ومحاكمة المسؤولين عنها.

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تعليق واحد

  1. من الواجب الضرب بقوة على أيادي المتسبين والمتورطين كرد سريع حتا لا يستقوون ويعتادون على تكرار افعالهم

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