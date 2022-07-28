نشرة إنذارية: موجة حر يومي السبت والثلاثاء بهذه المناطق

هبة بريس

أفادتْ المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر تتراوح بين 42 و 46 درجة، يومي السبت والثلاثاء القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة، بعد غد السبت، بكل من أسا-الزاك والسمارة وخنيفرة وبني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية ومراكش وشيشاوة وطاطا وتارودانت وتاونات وتازة ومولاي يعقوب وداخل أقاليم الصويرة وسيدي إفني وكلميم وأكادير إداوتنان.

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